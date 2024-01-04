إعلام عبري: جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض مناطق غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة.

ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة، ولكن نشاط جيش الاحتلال بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية:“انتقل الجيش في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما”.

وأضافت:“يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل القطاع إلى الحدود.



