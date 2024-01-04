إعلام عبري: جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض مناطق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة.
ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة، ولكن نشاط جيش الاحتلال بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية:“انتقل الجيش في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما”.
وأضافت:“يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتي الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهي حتى مطلع الأسبوع المقبل”.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تقليص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل القطاع إلى الحدود.
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