18.5% من المركبات في الأردن كهربائية وهجينة

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- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 18.5% من المركبات في الأردن كهربائية وهجينة 01/04/2024 - 11:59 عمان ن
قال وزير البيئة معاوية الردايدة، الأربعاء، إنّ 18.5% من المركبات في الأردن كهربائية وهجينة (هايبرد)، متحدثا عن "إقبال متزايد" على شراء السيارات الكهربائية.
وأوضح الردايدة خلال نقاشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون موازنة العام الحالي 2024، "بسبب الإقبال الكبير والمتزايد على اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن، أصدرت الوزارة تعليمات إدارة البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لعام 2023".
وأكّد أن الوزارة "تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وأخذ الإجراءات اللازمة للتكييف مع التغيير المناخي"، حيث يسعى الأردن لتخفيض نسبة الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.
واستحوذت المركبات الكهربائية على أكثر من 50% من إجمالي حركة التخليص على المركبات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وسجلت المركبات الكهربائية "قفزة كبيرة" بعدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2023 بنحو 30912 مركبة، بزيادة قوامها 137.82% عن 12997 مركبة في 2022، على ما ذكرت الهيئة.
وتحدثت عن ارتفاع أعداد المركبات (الهايبرد) إلى 13876 مركبة خلال هذه الفترة من 2023 بنسبة نمو قدرها 15.7% عن 11992 مركبة في 2022.
والتخليص على مركبات (الهايبرد) خلال فترة المذكورة من 2023 مثّل 22.56% من الإجمالي للعام الماضي.
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