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في أسرع وقت ممكن .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

1/4/2024 5:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت ألمانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن وسط تحذيرات من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية محذرة من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس .
وكتبت الوزارة عبر موقعها على الانترنت: "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصا بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 يناير 2024. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولا إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت".


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