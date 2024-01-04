نيبينزيا: ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة.
وقال نيبينزيا: "إن مشكلة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ، أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينكر أي من زملائنا حقيقة أن ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة مباشرة للعنف في غزة".
ووفقًا له، التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى وكذلك على الحدود بين إسرائيل ولبنان أيضا بسبب الوضع في غزة.
وتابع: "ليس سرا أنهم في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بخيبة أمل شديدة لأن الولايات المتحدة طوال هذا الوقت تغطي تصرفات إسرائيل، كانت تحتجز بقية أعضاء مجلس الأمن رهينة ولا تسمح لهم بتبني قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وباستخدام حق النقض تقوض واشنطن كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".
وأكد أن هذا هو سبب الغضب في العالم العربي، الذي يتخذ أحيانا أشكالا خطيرة مثل عمليات أنصار الله في البحر الأحمر.
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