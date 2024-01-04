نيبينزيا: ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة.



وقال نيبينزيا: "إن مشكلة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ، أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينكر أي من زملائنا حقيقة أن ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة مباشرة للعنف في غزة".



ووفقًا له، التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى وكذلك على الحدود بين إسرائيل ولبنان أيضا بسبب الوضع في غزة.

وتابع: "ليس سرا أنهم في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بخيبة أمل شديدة لأن الولايات المتحدة طوال هذا الوقت تغطي تصرفات إسرائيل، كانت تحتجز بقية أعضاء مجلس الأمن رهينة ولا تسمح لهم بتبني قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وباستخدام حق النقض تقوض واشنطن كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".



وأكد أن هذا هو سبب الغضب في العالم العربي، الذي يتخذ أحيانا أشكالا خطيرة مثل عمليات أنصار الله في البحر الأحمر.

