%78 من صادرات صناعة إربد الشهر الماضي إلى أميركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر كانون الأول لعام 2023، 144 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لنفس الشهر من عام 2022 والتي بلغت حوالي147 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 1.7 بالمئة.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، فإن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحجم الأكبر من صادرات المحافظة بقيمة 139 مليون دولار، تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 5.5 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.
وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بتصدير ما قيمته 138 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 3 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات قيمتها 2.8 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.
من جهته أشار رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إلى أن صادرات المحافظة إلى الولايات المتحدة شكلت حوالي 78 بالمئة من الصادرات الكلية للمحافظة، تلاها الاتحاد الأوروبي ثم الدول العربية، مبينا أنه تم تصدير ما قيمته 5 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية، فيما توزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.
ولفت أبو حسان، إلى أن صادرات المحافظة بدأت تسير بمنحى تصاعدي وتميل نحو التعافي، إذ تشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الصادرات شهرا بعد شهر، ونسب انخفاض الصادرات تسجل انخفاضا ملموسا وتدريجيا.
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