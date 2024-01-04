3 معتقلين من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News)دخل ثلاثة معتقلين من بلدات برقين، وزبوبا، وعانين غرب محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفــا "، إن المعتقل إسماعيل إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين جنوب غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شادوف عام 2004، بعد مطاردته لسنوات وهدم منزل عائلته، وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عامًا، وتمت إضافة عامين إلى حكمه، وهو شقيق نضال أبو شادوف الذي استُشهد عام 2001.



كما دخل المعتقل مؤيد علي محمد جرادات من قرية زبوبا غرب جنين عامه الـ23 داخل سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.



ومن قرية عانين غرب جنين، دخل المعتقل بلال حسني حسن ياسين، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 32 عاما.

