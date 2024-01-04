3 معتقلين من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
دخل ثلاثة معتقلين من بلدات برقين، وزبوبا، وعانين غرب محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفــا "، إن المعتقل إسماعيل إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين جنوب غرب جنين، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شادوف عام 2004، بعد مطاردته لسنوات وهدم منزل عائلته، وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عامًا، وتمت إضافة عامين إلى حكمه، وهو شقيق نضال أبو شادوف الذي استُشهد عام 2001.
كما دخل المعتقل مؤيد علي محمد جرادات من قرية زبوبا غرب جنين عامه الـ23 داخل سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.
ومن قرية عانين غرب جنين، دخل المعتقل بلال حسني حسن ياسين، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 32 عاما.
MENAFN04012024000208011052ID1107683922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.