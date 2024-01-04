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شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

1/4/2024 5:15:11 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا .

وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.
وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق ، عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.
واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله .


واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.
ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.


لبنان 24

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