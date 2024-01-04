شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا .

وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.

وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق ، عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.

واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله .



واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.

ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.







لبنان 24