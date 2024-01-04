Thursday, 04 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق عصر الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : Galaxy Unpacked 2024

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعد لتجربة ثورية قادمة للهاتف المحمول واكتشف حقبة جديدة مليئة بالإمكانيات مع أحدث ابتكارات Galaxy، المصممة لتغيير طريقة عيشك وتواصلك وإبداعك. ستضع سلسلة Galaxy S الجديدة معايير أعلى لتجربة الهاتف المحمول الأكثر ذكاءً حتى الآن.
اكتشف المزيد بانضمامك إلى سامسونج للإلكترونيات في 17 كانون الثاني، حيث نستضيف فعالية Unpacked في مدينة سان خوسيه، لإطلاق أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة، التي توفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.
وندعوك لزيارة غرفة أخبارسامسونج الشرق الأوسط للاطلاع على المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.

MENAFN04012024000208011052ID1107683920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث