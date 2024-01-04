إطلاق عصر الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : Galaxy Unpacked 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعد
لتجربة ثورية قادمة للهاتف المحمول واكتشف حقبة جديدة مليئة بالإمكانيات مع أحدث
ابتكارات Galaxy، المصممة لتغيير طريقة عيشك وتواصلك
وإبداعك. ستضع سلسلة Galaxy S الجديدة معايير أعلى لتجربة الهاتف المحمول
الأكثر ذكاءً حتى الآن.
اكتشف
المزيد بانضمامك إلى سامسونج للإلكترونيات في 17 كانون الثاني، حيث نستضيف
فعالية Unpacked في مدينة سان خوسيه،
لإطلاق أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة، التي توفر تجربة هاتف محمول جديدة
تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن.
وندعوك
لزيارة غرفة أخبارسامسونج الشرق الأوسط للاطلاع على
المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.
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