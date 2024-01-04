لن تصدقوا ماذا فعل بصديقه وشقيقه.. ليلة دامية بأحد أشهر مطاعم مصر!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جريمة بشعة شهدها حي الشيخ زايد التابع لمحافظة الجيزة المصرية، بعدما أقدم رجل على قتل شقيقه وصديقه رمياً بالرصاص داخل مطعم شهير، ثم انتحر.
وقام المتهم، بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس وبطن صاحب مدبغة جلد يدعى "أبو السعود .ع" الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، كما وأطلق النار على ظهر وصدر محاسب يدعى "وجدي .ج" البالغ 47 عاماً، حيث أقدم من بعدها المتهم على الانتحار مباشرة.
وقد أشارت التحقيقات إلى أن خلافات مالية بين الشقيقين حول ميراثهما في "مدبغة الجلود"، دفعت الجاني للقيام بجريمته
لبنان 24
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