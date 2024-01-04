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لن تصدقوا ماذا فعل بصديقه وشقيقه.. ليلة دامية بأحد أشهر مطاعم مصر!

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جريمة بشعة شهدها حي الشيخ زايد التابع لمحافظة الجيزة المصرية، بعدما أقدم رجل على قتل شقيقه وصديقه رمياً بالرصاص داخل مطعم شهير، ثم انتحر.

وقام المتهم، بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس وبطن صاحب مدبغة جلد يدعى "أبو السعود .ع" الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، كما وأطلق النار على ظهر وصدر محاسب يدعى "وجدي .ج" البالغ 47 عاماً، حيث أقدم من بعدها المتهم على الانتحار مباشرة.

وقد أشارت التحقيقات إلى أن خلافات مالية بين الشقيقين حول ميراثهما في "مدبغة الجلود"، دفعت الجاني للقيام بجريمته

لبنان 24

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