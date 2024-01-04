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معان: إتلاف طن ونصف مواد غذائية ومياه معدنية منتهية الصلاحية

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتلفت بلدية معان الكبرى اليوم الخميس، طن ونصف من المواد الغذائية والمياه المعدنية المنتهية الصلاحية، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.


وأضاف اليوم الخميس، أن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية وخلال جولاته الرقابية على المحال التجارية بأسواق معان، قام بضبط وإتلاف مواد تموينية متنوعة من ضمنها أجبان وألبان وسكاكر وبقوليات ومواد أخرى، إلى جانب كميات من المياه المعدنية منتهية الصلاحية.


وأشار رئيس قسم الرقابة خالد الخوالدة، إلى أن البلدية باشرت بتنفيذ حملات توعية موجهة للتجار والباعة للالتزام بقانون الصحة العام والتأكد من سلامة الغذاء وجميع المواد الاستهلاكية، مضيفا أنه تم تحرير عدد من المخالفات للمتجاوزين، وتقديم إرشادات للتجار بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وأن الحملة مستمرة وفق برنامج معد لهذا الغرض.

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