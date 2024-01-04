قتيلان من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران ومصابون بقصف يُعتقد أنه أميركي في بغداد

قتيلان من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران ومصابون بقصف يُعتقد أنه أميركي في بغداد
التاريخ
1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أفادت الشرطة العراقية لوكالة رويترز بسقوط قتيلين على الأقل من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران، وإصابة 5 آخرين في بغداد نتيجة لقصف استهدف مقرًا للحشد الشعبي شرق بغداد.
وقال مصدر في الحشد الشعبي: "إن القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يُعتقد أنها أمريكية"
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