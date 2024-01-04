Thursday, 04 January 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قتيلان من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران ومصابون بقصف يُعتقد أنه أميركي في بغداد

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة العراقية لوكالة رويترز بسقوط قتيلين على الأقل من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران، وإصابة 5 آخرين في بغداد نتيجة لقصف استهدف مقرًا للحشد الشعبي شرق بغداد.


وقال مصدر في الحشد الشعبي: "إن القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يُعتقد أنها أمريكية"

MENAFN04012024000208011052ID1107683917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث