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حماس تدعو إلى المشاركة في تشييع صالح العاروري في بيروت اليوم

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة "حماس" أنه ستقام اليوم الخميس في لبنان مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين استشهدوا في بيروت، داعية إلى المشاركة في التشييع.


وقالت "حماس" في بيانها: "ندعوكم إلى المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".


وذكرت أن المسيرة ستنطلق من مسجد الإمام علي رضي الله عنه في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء - دوار شاتيلا.

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