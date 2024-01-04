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أمانة عمان تطرح عطاءات طرق وإنارة وإنشاء قبور في مقبرة سحاب

1/4/2024 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاءات ومناقصات عدة منها عطاء إنشاء قبور في مقبرة سحاب الإسلامية وعطاء إنشاء أساس الطريق بطريقة الفرشيات وتوريد مكانس خليط (خشنة وناعمة) وعصا مكنسة .


وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تعلن عن تمديد موعد بيع وإيداع مناقصات تشمل توريد مواد كيماوية لدائرة الرقابة الصحية والمهنية .


كما أعلنت عن اعادة طرح مناقصة ابرام عقد تأهيل إنارة الشوارع ذات الجزر الوسطية بالإضافة إلى طرح المزايدة تأجير محل رقم (9/خارجي) من محلات المرحلة (الخارجية) التابعة لسوق عمان المركزي .


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