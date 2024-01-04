أمانة عمان تطرح عطاءات طرق وإنارة وإنشاء قبور في مقبرة سحاب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاءات ومناقصات عدة منها عطاء إنشاء قبور في مقبرة سحاب الإسلامية وعطاء إنشاء أساس الطريق بطريقة الفرشيات وتوريد مكانس خليط (خشنة وناعمة) وعصا مكنسة .
وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تعلن عن تمديد موعد بيع وإيداع مناقصات تشمل توريد مواد كيماوية لدائرة الرقابة الصحية والمهنية .
كما أعلنت عن اعادة طرح مناقصة ابرام عقد تأهيل إنارة الشوارع ذات الجزر الوسطية بالإضافة إلى طرح المزايدة تأجير محل رقم (9/خارجي) من محلات المرحلة (الخارجية) التابعة لسوق عمان المركزي .
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