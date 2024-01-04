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استراتيجيات بسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين

1/4/2024 5:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتمثل أهمية الإقلاع عن التدخين في الحفاظ على الصحة من ناحية وتوفير المال من ناحية أخرى.
الإلهاء
وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أن بعض الاستراتيجيات البسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين، أبرزها الإلهاء؛ حيث يمكن صرف الذهن عن التدخين من خلال القيام بأنشطة أخرى مثل الاستحمام أو كتابة رسالة إلى صديق.


ويندرج الاستبدال أيضا ضمن الاستراتيجيات المفيدة في الإقلاع عن التدخين؛ حيث ينبغي اسبتدال السيجارة بمضغ علكة أو تناول مكسرات.


الإرجاء
ويعد الإرجاء من الاستراتيجيات المفيدة أيضاً، حيث غالباً ما تقل الرغبة في تدخين سيجارة بعد مرور 30 ثانية إلى 3 دقائق. وخلال هذا الوقت يمكن التنفس بعمق بمعدل 10 مرات.
ومن المهم أيضاً تجنب المواقف، التي يُعرَض فيها على المرء تدخين سيجارة، مع مراعاة إخبار الأصدقاء والأقارب وزملاء العمل باتخاذ قرار التدخين من أجل تلقي الدعم والمساندة منهم.


تطبيقات تكنولوجية
ويمكن أيضاً الاستعانة بالتطبيقات التكنولوجية، التي تساعد في الإقلاع عن التدخين من خلال وضع خطة فعالة وناجحة، مثل تطبيق Smoke Free، الذي يتوفر لنظامي التشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في المساعدة على الإقلاع عن التدخين، فيمكن حينئذ استشارة طبيب نفسي، حيث يساعد العلاج السلوكي المعرفي في استبدال العادات السيئة بعادات أخرى صحية.

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