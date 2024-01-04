ما هي حِمية العصائر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت حِمية العصائر انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة. فما هي، وما مزاياها؟.للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح نيكلاس شفارتس، المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، أن حِمية العصائر تعني تناول عصائر الخضروات والفواكه والماء والشاي وحساء الخضروات فقط والاستغناء التام عن الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد عن أسبوع.



وأضاف شفارتس أن المرء يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 مللي لتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر ولتر ونصف.



ومن المهم توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا فإن مستوى السكر في الدم بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.



فيتامينات ومعادن

وأشار شفارتس إلى أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن بمعدل كليوغرام إلى كيلوغرام ونصف، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علماً بأن ما يفقده الجسم ليس دهوناً نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.

كما تساعد هذه الحمية على تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مما يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم.



تغذية أحادية الجانب

ومن جانبها، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية آنتيا جال أن حِمية العصائر تعد تغذية أحادية الجانب؛ حيث إنها تفتقر إلى البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.

لذا يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية، استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحِمية.

ويسري ذلك أيضا على مرضى السرطان والحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال.

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