6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط أتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خط رقم 345 يبدأ مساره من محطة مدينة 15 مايو - الاسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو سجن مايو - ش صالح صبحي - أطلس مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن المعصرة - وينتهي الي عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
مسار الخطوط الجديدة:
اولا : عزبة الهجانة - دخول لحي حلوان من ( مدخل شركة النصر - الجامعة - امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل - ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء – الموقف بشارع لطيف)
ثانيا : الشيراتون خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي أطلس _ الاوتوستراد)
ثالثا: الحي الثامن - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي ش صالح صبحي _الاوتوستراد)
رابعا: أحمد حلمي خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش )
خامسا: العتبة - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز - كورنيش)
سادسا: التبين - الصف خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن
عبد العزيز _ كورنيش ).
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