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6 خطوط أتوبيس لربط حلوان و15 مايو والمعصرة بوسط البلد.. التفاصيل

1/4/2024 4:48:36 AM
(MENAFN- Youm7) وفرت محافظة القاهرة، من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة، خطوط أتوبيس للنقل الجماعي تربط حي حلوان وحي 15 مايو وحي المعصرة بمناطق وسط البلد، بإجمالى 6 خطوط نقل جماعى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خط رقم 345 يبدأ مساره من محطة مدينة 15 مايو - الاسكان الاجتماعي - مجمع محاكم مايو سجن مايو - ش صالح صبحي - أطلس مترو حلوان - محكمة حلوان - ميدان الشهداء - الكابريتاج - ركن فاروق - دواجن المعصرة - وينتهي الي عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.

مسار الخطوط الجديدة:

اولا : عزبة الهجانة - دخول لحي حلوان من ( مدخل شركة النصر - الجامعة - امتداد منصور _ مسجد عزام _ ش رايل - ش عمر بن عبد العزيز _ ميدان الشهداء – الموقف بشارع لطيف)

ثانيا : الشيراتون خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي أطلس _ الاوتوستراد)



ثالثا: الحي الثامن - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش فيضي ش صالح صبحي _الاوتوستراد)

رابعا: أحمد حلمي خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف _ش عمر بن عبد العزيز _ كورنيش )



خامسا: العتبة - خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن عبد العزيز - كورنيش)



سادسا: التبين - الصف خارج من حي حلوان ( الموقف بشارع لطيف - ش عمر بن

عبد العزيز _ كورنيش ).
















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