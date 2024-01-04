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خارجية فلسطين: إسرائيل تحشر سكان غزة لإجبارهم على التدافع جنوب القطاع

1/4/2024 4:48:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تحشر سكان قطاع غزة بمساحة ضيقة جدا لإجبارهم على التدافع نحو جنوب القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.



وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن اليمين الإسرائيلي يشن حملة تحريض واسعة على وكالة أونروا في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها، مؤكدة على أن الاحتلال يحرم سكان شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.














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