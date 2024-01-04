مقر الهلال الأحمر الفلسطينى فى خان يونس يتعرض للقصف مجددا وسقوط شهيد

MENAFN - Youm7) أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطين ، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت بقصف الطابق الخامس من مقر تابع لها فى "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ، في بيان صحفي مُقتضب، أن شخصا واحدا على الأقل استشهد وأصيب آخرون جراء القصف.



يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للاستهداف من قبل الاحتلال، فأمس الأول الثلاثاء، استشهد وأصيب عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال له.



واستُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع

غزة ، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع المنكوب أن 14 شخصًا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء؛ إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6 شهداء.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في مخيم "المغازي" وقرية "المصدر" وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وشهدت منطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22313 شهيدا، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57200 جريح.



