الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم
التاريخ
1/4/2024 4:48:34 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى قبل قليل، عن تعاملهم مع 17 إصابة بالضرب والشظايا، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمى طولكرم ونور شمس فى محافظة طولكرم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
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