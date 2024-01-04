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الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

1/4/2024 4:48:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى قبل قليل، عن تعاملهم مع 17 إصابة بالضرب والشظايا، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمى طولكرم ونور شمس فى محافظة طولكرم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.














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