Thursday, 04 January 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القاهرة الإخبارية: قتيلان و5 جرحى فى قصف مقر للحشد الشعبى ببغداد

1/4/2024 4:48:34 AM
(MENAFN- Youm7) أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وذكر مصدر أمني، أن القصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية، إن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي في شرق بغداد.

وذكرت الشرطة ان القصف اسفر عن سقوط قتيلان على الأقل و5 جرحى.








MENAFN04012024000132011024ID1107683844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث