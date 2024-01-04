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الصليب الأحمر: الحلول الإنسانية والعسكرية لم تعد مناسبة لأزمة غزة

1/4/2024 4:48:34 AM
(MENAFN- Youm7) ناشد هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم استجابة إنسانية ذات قيمة.

وقال متحدث الصليب الأحمر في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، "إن الحلول الإنسانية والعسكرية لم تعد مناسبة للأزمة الحالية، وهو ما أكدت عليه رئيسة اللجنة خلال زيارتها لكل من الجانبين خلال الشهر الماضي"، مشددا على ضرورة توفير السبل والتدابير الأمنية اللازمة واستمرار تدفق الدعم الإنساني المنقذ للحياة مقترنا بوقف الأعمال العدائية.

وأضاف أنه للمرة الثالثة يتم استهداف المجمع الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، والذي يضم آلاف النازحين، فضلا عن مئات الجرحى والمصابين والكوادر الطبية، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة.

وتابع أن كل ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات الدولية يفوق كافة قدراتهم، نظرا لاستمرار تدهور الوضع الإنساني والعملية العسكرية والأعمال القتالية في ظل استمرار الحصار العسكري المفروض على القطاع، وغياب التدابير الأمنية اللازمة التي تمكن الفرق الإنسانية من التحرك بحرية وتقديم استجابة إنسانية ذات قيمة.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل التنسيق مع السلطات الطبية في غزة ممثلة في وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الأممية لتضافر الجهود والآليات وتقديم استجابة إنسانية ذات معنى، والتواصل مع أطراف النزاع لبحث سبل إيقاف سيل الدماء.








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