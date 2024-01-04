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التعليم تعلن جاهزية امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى

1/4/2024 4:48:29 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت المديريات التعليمي والإدارات، جاهزية أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، مشددة على أن اللجان الفنية بالإدارات انتهت منذ فترة من وضع أسئلة الامتحان الإلكتروني، وتم رفعه على منصة الامتحانات الإلكترونية إضافة إلى وضع أسئلة الامتحان الورقى.



وأضافت المديريات التعليمية، أنه تم طباعة امتحانات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بالصف الأول الثانوى وأيضا للطلاب الذين قد تحدث لديهم مشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان الإلكترونى، قائلة: الامتحان الورقى نفس مواصفة الامتحان الإلكترونى حيث أنها أسئلة وحزئيات اختيارية تمثل 85% بجانب الموضوعية والتى تمثل 15%.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بخصوص ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية بشأن الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بشأن مرض الجديري المائي، وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الخطاب يستهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية اجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.












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