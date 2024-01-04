نقابة المرافق تقرر زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه

(MENAFN
- Youm7) اجتمع مجلس النقابة العامة للعاملين بالمراف ، برئاسة هشام فؤاد، اجتماعا، لبحث عدة ملفات على جدول أعمال المجلس، وقد أصدر المجلس عدة قرارات هى:
1 ـ تدشين الموقع الإلكتروني الرسمى للنقابة، باسم
"النقابة العامة للمرافق العامة".
2 ـ الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل.
3 ـ التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي” المُرافق”.
4 ـ الإعلان عن بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة توجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالشكر والتقدير لأعضاء و وكلاء المرافق العامة على الجهود المبذولة خلال فترة الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً ان المرافق كيان عريق وأيقونة العمل النقابي في مصر، مؤكدا فخره بانتمائه لهذا الكيان.
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