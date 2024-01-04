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نقابة المرافق تقرر زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه

1/4/2024 4:48:29 AM
(MENAFN- Youm7) اجتمع مجلس النقابة العامة للعاملين بالمراف ، برئاسة هشام فؤاد، اجتماعا، لبحث عدة ملفات على جدول أعمال المجلس، وقد أصدر المجلس عدة قرارات هى:



1 ـ تدشين الموقع الإلكتروني الرسمى للنقابة، باسم
"النقابة العامة للمرافق العامة".




2 ـ الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل.




3 ـ التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي” المُرافق”.




4 ـ الإعلان عن بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024.



وخلال اجتماع مجلس الإدارة توجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالشكر والتقدير لأعضاء و وكلاء المرافق العامة على الجهود المبذولة خلال فترة الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً ان المرافق كيان عريق وأيقونة العمل النقابي في مصر، مؤكدا فخره بانتمائه لهذا الكيان.












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