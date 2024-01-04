جوتيريش يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي فى كرمان الإيرانية

MENAFN - Youm7) دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع على مراسم تذكارية بمدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الكثيرين بجراح

وقدم الأمين العام تعازيه القلبية للأسر المكلومة وشعب وحكومة إيران وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأفادت التقارير بأن الهجوم وقع قرب قبر قاسم السليماني القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في محافظة كرمان التي تشهد إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله.

وكان الاتحاد الأوروبي ندد بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني"، منددا بسقوط "عدد صادم من الضحايا المدنيين"وأكد "وجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".







