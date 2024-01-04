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الباييس الإسبانية: مصر أول دولة فى العالم تتخلص من التهاب الكبد الوبائى

1/4/2024 4:48:25 AM
(MENAFN- Youm7)
سلطت صحيفة "الباييس" الإسبانية الضوء على نجاح مصر في القضاء على وباء الالتهاب الكبدى الوبائى ، قائلة إن "مصر تتحول الى أول دولة فى العالم فى التخلص من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى و تتجه إلى طريق النجاة قبل 2030 مع هذا الوباء.



وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى إن "مصر كانت من الدول التي تشهد أعلى معدلات انتشار لالتهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" في العالم ولكن بين عامي 2014 و2020 بدأت في واحدة من أكبر الحملات الصحية التي تم تنفيذها بشكل جماعى، وتم فحص 50 مليون شخص، مع بداية العلاج الذى بالفعل لاقى نجاحا في التخلص من المرض".



وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن " مصر مرت بواحدة من من أكثر حالات الإصابة بالإلتهاب الكبدى الوبائى في العالم ولكن بدأت في رحلة القضاء على المرض في أقل من 10 سنوات، ولذلك فمصر أصبحت نموذج للعالم في استخدام الأدوات الحديثة لمنع العدوى وإنقاذ حياة المواطنين، فالنجاح في مصر أصبح مصدر أمل للجميع.


















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