نائب بالكنيست الإسرائيلى: أبيدوا كل أهل غزة

MENAFN - Youm7) وسط التنديدات الأمريكية والأوروبية والعربية بدعوة وزراء إسرائيليين إلى تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، فجر نائب عن حزب الليكود الحاكم، قنبلة من العيار الثقيل.

فقد أكد نائب الكنيست موشيه سعدة، في تصريحات خطيرة أدلى بها خلال مقابلة على القناة 14 اليمينية، أن "غالبية الإسرائيليين يدعون لإبادة أهل غزة".

وبحسب موقع العربية، أضاف في لقاء بثته القناة التي غالباً ما تروج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أصبح واضحاً اليوم للجميع أن اليمين كان صادقاً وصائباً في رفض إقامة دولة فلسطينية".

وقال: "أينما تذهب اليوم يقولون لك أبيدوهم"، في إشارة إلى المناطق الإسرائيلية.

كذلك أردف متابعاً "رفاقي الذين خدمت معهم في النيابة العامة للدولة، حتى في الكيبوتسات (اليسارية)، الجميع يقولون لي: يا موشيه.. الجميع يريدون إبادتهم".

إلا أن تلك التصريحات أثارت غضباً واسعاً بين داعمي الفلسطينيين على وسائل التواصل، كما أثارت انتقادات محلية للنائب الليكودي.

ما دفعه لاحقا للتراجع، لاسيما بعد أن حذره بعض القانونيين من أنه بتلك التصريحات يدعو عملياً إلى إبادة شعب بأكمله ما يدخل ضمن جرائم الحرب. وزعم سعدة في ما بعد أنه قصد "سحق وإبادة حركة حماس فقط".

إلا أن أقواله السابقة التي وثقها فيديو بثته القناة 14 كان انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.

أتت تلك التصريحات فيما علت أصوات وزراء إسرائيليين في مقدمتهم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، فضلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعيا فيها إلى تهجير الفلسطيينيين من غزة واستبدالهم بالمستوطنين.

كما جاءت فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر إلى أكثر من 22 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية.



