وثائق ابستين الجنسية تحرج كلينتون وترامب والأمير أندرو.. ABC تكشف

كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، عن وثائق تضم أسماء أشخاص ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين ، في جرائم جنسية، وأبرزهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون ودوق يورك الأمير أندرو.

تضمنت الوثائق أسماء اكثر من 170 شخص من بينهم سياسيين ربطتهم علاقات بابستين الذي توفي في السجن بنيويورك في أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم على الانتحار نتيجة إهمال من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الامريكية منتصف 2023.

وأشارت التقارير إلى أن "حقيقة ظهور أسماء لأشخاص في الملفات، لا تعني بالضرورة أنهم متورطون في مخالفات"، إذ لم يتم توجيه تهم جنائية إلا إلى إبستين وماكسويل بالإساءة للفتيات والشابات في مساكن في نيويورك، وفي جزر وأماكن أخرى.

وفقا لشبكة ايه بي سي الامريكية، ظهر اسم بيل كلينتون، في الوثائق أكثر من 50 مرة الا ان ذلك لا يشير إلى تورطه في أي أعمال غير مشروعة والتقطت صورة لكلينتون مع إبستين، لكن ممثلو الرئيس الأسبق أشاروا إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ عام 2005، قبل ظهور تلك الاتهامات الجنائية.

وجاء في الوثائق أيضا ان خلال إحدى الرحلات مع إبستين، أبلغه الطيارون أنهم بحاجة إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي، فاقترح إبستين حينها أن يتصلوا بالرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، وقال احد الشهود في القضية: "قال جيفري، حينها، سنتصل بترامب وسنذهب إلى .. لا أتذكر اسم هذا الكازينو، لكن سنذهب إلى هناك".

كما كشفت تقارير

دائرة من الشخصيات البارزة التي ارتبطت برجل الأعمال الامريكي، جيفري إبستين، بعد سنوات من إدانته بارتكاب جرائم جنسية، موضحة أن هذه القائمة أوسع مما تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وفقًا لمجموعة من الوثائق التي تتضمن جداول أعمال إبستين، اتضح أن مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، منذ عام 2021، عقد ثلاثة اجتماعات مع إبستين في عام 2014، عندما كان نائب وزير الخارجية. والتقيا للمرة الأولى في واشنطن.

من بين الأسماء التي ظهرت في الوثائق، دوق يورك ونجل ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث، الأمير أندرو، حيث زار جزيرة إبستين ذات مرة، ومن بين الأسماء الشهيرة أيضًا التي كشفتها الوثائق مايكل جاكسون، حيث قالت إحدى الشهود في القضية، بحسب الوثائق، أنها التقت المغني في منزل إبستين ونقل موقع أكسيوس، أن المغني "طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك"، لكنها رفضت القيام بذلك.















