رئيس المفوضية الأفريقية يعرب عن قلقه إزاء الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال

MENAFN - Youm7) أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه محمد، عن قلقه إزاء التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال ".

ودعا فقيه - في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة ألأنباء الصومالية (صونا)- البلدين الالتزام بالهدوء والاحترام المتبادل وتجنب أي عمل من شأنه الإضرار بالعلاقات الطيبة بين جمهورية إثيوبيا وجمهورية الصومال، مشددا على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقى، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا، مؤكدا أهمية اتباع مبادئ حسن الجوار لتعزيز والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وحث البلدين على الانخراط في عملية حوار دون تأخير لحل خلافاتهما بطريقة بناءة وسلمية وتعاونية لتعزيز وتعميق الشراكة بينهما من أجل السلام والأمن في المنطقة.. مجددا التأكيد أن الاتحاد الأفريقي سيقف بقوة إلى جانبهما لدعم الحل الإفريقي لهذا التحدي الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن "أرض الصومال" لا تحظى باعتراف دولى منذ انفصالها عن جمهورية الصومال قبل أكثر من 30 عاما ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة وتتميز بموقع استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي حيث يحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب.. وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

وكانت "أرض الصومال" وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين (الموافق 1/1/ 2024 )في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا.

يذكر أن علم الصومال تتوسطه النجمة الخماسية التي ترمز إلى المناطق التي يتواجد بها الشعب الصومالي وهي: الصومال البريطاني والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي (جيبوتي) وأقليم أوجادين والمقاطعة الحدودية الشمالية.. وإقليم "أوجادين" تسكنه أغلبية صومالية ويقع تحت السيطرة الإثيوبية كان سببا في الكثير من التوترات السياسية بين الحكومات الصومالية والإثيوبية المتعاقبة منذ استقلال جمهورية الصومال حيث شهد أعنف الحروب عام 1977 عندما حمل سكان الإقليم السلاح تحت قيادة "جبهة تحرير الصومال الغربي" في وجه الجيش الإثيوبي بعد سقوط الإمبراطور هيلا سيلاسي بدعم من نظام الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري.



