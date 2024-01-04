الزمالك يستعد لمعسكر الإمارات بعد غد عقب انتهاء الراحة

(MENAFN
- Youm7) يحصل فريق الكرة بنادى الزمال ، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بقرار من معتمد جمال المدير الفني للفريق،
لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات.
وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس و الجمعة.
وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.
ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من18 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.
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