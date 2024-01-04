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الزمالك يستعد لمعسكر الإمارات بعد غد عقب انتهاء الراحة

1/4/2024 4:48:22 AM
(MENAFN- Youm7) يحصل فريق الكرة بنادى الزمال ، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بقرار من معتمد جمال المدير الفني للفريق،
لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات.





وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس و الجمعة.



وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.





ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من18 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.












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