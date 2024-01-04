شوبير: هدف الجزائر سبب غضب فيتوريا من ياسر إبراهيم

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف اللاعبين المصابين في صفوف منتخب مصر والذين تم استبدالهم أمس الأربعاء، كذلك السبب وراء خروج ياسر إبراهيم من حساباته في أمم أفريقيا قبل أن يتم استدعائه بعد إصابة أسامة جلال.

قال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه الإذاعي عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورتس: "إصابة أسامة جلال تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة سيراميكا في كأس السوبر المصري، وأجرى أشعة رنين وأثبتت تعرضه للإصابة بكدمة قوية تحتاج 3 أسابيع، وفي حال انتهاء تأهيله سيكون المنتخب قد خاض مباراتيه أمام موزمبيق وغانا".

تابع: "أحمد نبيل كوكا تعرض للإصابة في مشط القدم بعد تعرضه لكدمة، ويحتاج من 3 أسابيع إلى شهر والإصابة كانت سببا في استبعاده من المنتخب".

وعن سبب عدم اختيار ياسر إبراهيم في القائمة النهائية لأمم إفريقيا من البداية، كشف: "مباراة مصر والجزائر في المباراة العرضية التي جاء منها الهدف المدرب البرتغالي حملها إلى ياسر إبراهيم ومن وقتها وهو حزين وكان قريبا من الفوز وهو غاضب من ياسر إبراهيم، ولا أعتقد أنه كان تفكيرا صائبا من وجهة نظري، ولكن الله أكرم ياسر إبراهيم بعدما عاد للمنتخب، وما أعلمه أن ياسر لاعب رجل وشديد وقوي داخل الملعب ويركز ولا يخف، واللاعب لم أخذ بالي أنه لعب في الزمالك ولكن إنه ينضم للأهلي وينجح بهذا الشكل وينضم للمنتخب الوطني، وهو ما يعطنا انطباع أنه لاعب جيد".

أضاف: "لازلت قلق من أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، وهل سيكون سليم بنسبة 100% ولكن لست قلقا بشأن محمد الشناوي لأني أعلم أن الشد الذي يعاني منه في العضلة الخلفية حفيف ولا يدعو للقلق، ولكن استفسرت من أحد الأطباء عن أحمد الشناوي وأقلقني بعض الشيء ولكن أتمنى الدخول مع الفريق والمور تسير بشكل جيد".



