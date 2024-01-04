لافيينا يقبل اعتذار عبد الباقى جمال من تدريب الفريق في دورى المحترفين

MENAFN - Youm7) قرر مجلس إدارة نادى لافيينا، قبول اعتذار عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق الأول بالنادى وأحمد عثمان المدرب العام مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين.

وتعادل فريق لافيينا سلبيا مع أبو قير للأسمدة فى الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين، ليحتل فريق لافيينا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وشهدت الجولة الخامسة عشر من

دورى المحترفين

6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين



