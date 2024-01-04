المنتخب يدعم أسامة جلال قبل مغادرة المعسكر بسبب الإصابة

(MENAFN
- Youm7) حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا واللاعبين، على دعم أسامة جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة، وبالتالى خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.
خضع أسامة جلال، مدافع
منتخب مصر
الأول لكرة القدم، لأشعة أثبتت إصابته فى الركبة وصعوبة لحاقه بـ
بطولة أمم أفريقيا
التي تنطلق 13 يناير الجاري،
كما تقرر استدعاء
ياسر إبراهيم
لمعسكر المنتخب المقام بـ
العاصمة الإدارية الجديدة.
وقرر الجهاز الفني لـ
منتخب مصر
الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي
فيتوريا
استدعاء
مهند لاشين
لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة
كأس الأمم الأفريقية 2024 ، التي تستضيفها
كوت ديفوار
وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل
كوكا .
ويستعد
منتخب مصر
لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بـ
كأس الأمم الأفريقية .
ويلتقى
منتخب مصر
في السابعة مساء الأحد 14 يناير الجارى،
منتخب موزمبيق
فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
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