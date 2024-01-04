المنتخب يدعم أسامة جلال قبل مغادرة المعسكر بسبب الإصابة

MENAFN - Youm7) حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا واللاعبين، على دعم أسامة جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة، وبالتالى خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

خضع أسامة جلال، مدافعمنتخب مصرالأول لكرة القدم، لأشعة أثبتت إصابته فى الركبة وصعوبة لحاقه بـبطولة أمم أفريقياالتي تنطلق 13 يناير الجاري،كما تقرر استدعاءياسر إبراهيملمعسكر المنتخب المقام بـالعاصمة الإدارية الجديدة.وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصرالأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي رويفيتوريااستدعاءمهند لاشينلصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولةكأس الأمم الأفريقية 2024 ، التي تستضيفهاكوت ديفواروتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيلكوكا .ويستعدمنتخب مصرلمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بـكأس الأمم الأفريقية .ويلتقىمنتخب مصرفي السابعة مساء الأحد 14 يناير الجارى،منتخب موزمبيقفى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.