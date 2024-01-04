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المنتخب يدعم أسامة جلال قبل مغادرة المعسكر بسبب الإصابة

1/4/2024 4:48:21 AM
(MENAFN- Youm7) حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا واللاعبين، على دعم أسامة جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة، وبالتالى خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

خضع أسامة جلال، مدافع
منتخب مصر
الأول لكرة القدم، لأشعة أثبتت إصابته فى الركبة وصعوبة لحاقه بـ
بطولة أمم أفريقيا
التي تنطلق 13 يناير الجاري،
كما تقرر استدعاء
ياسر إبراهيم
لمعسكر المنتخب المقام بـ
العاصمة الإدارية الجديدة.
وقرر الجهاز الفني لـ
منتخب مصر
الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي
فيتوريا
استدعاء
مهند لاشين
لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة
كأس الأمم الأفريقية 2024 ، التي تستضيفها
كوت ديفوار
وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل
كوكا .
ويستعد
منتخب مصر
لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بـ
كأس الأمم الأفريقية .
ويلتقى
منتخب مصر
في السابعة مساء الأحد 14 يناير الجارى،
منتخب موزمبيق
فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.





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