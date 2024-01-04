Thursday, 04 January 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز العجيري العلمي: هلال شهر رجب يولد 11 يناير وغرة شعبان فلكيا 11 فبراير

1/4/2024 4:48:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إنه طبقا للحسابات الفلكية لتقويم العجيري 2024 ميلادية و1445 هجرية فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي ستكون يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري وعدته 29 يوما.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن هلال شهر رجب سيولد يوم 11 يناير الجاري في تمام الساعة 57ر2 مساء.
وأشار إلى أن أول هلال شهر رجب سيكون يوم سبت ونهايته يوم سبت مبينا أنه حسب هذه الحسابات فإن غرة شهر شعبان فلكيا ستكون في 11 فبراير المقبل وستكون مدته 29 يوما هذا العام. (النهاية) م ف / م غ ع

MENAFN04012024000071011013ID1107683827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث