Thursday, 04 January 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تدين تفجيري (كرمان) في إيران

1/4/2024 4:48:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 1 - (كونا) -- دانت قطر بشدة التفجيرين اللذين وقعا بمدينة (كرمان) جنوب إيران يوم امس وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) في بيان مساء امس الاربعاء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجيرين سائلا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وكان تفجيران متتاليان وقعا يوم امس بالقرب من مقبرة قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لمقتله في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي في عام 2020.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس بارتفاع عدد جرحى التفجيرين إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى إلى 84 شخصا نتيجة فحص الجثث والتأكد من تطابق أسماء الضحايا.(النهاية)

م و / م خ




MENAFN04012024000071011013ID1107683825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث