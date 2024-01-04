قطر تدين تفجيري (كرمان) في إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 1 - (كونا) -- دانت قطر بشدة التفجيرين اللذين وقعا بمدينة (كرمان) جنوب إيران يوم امس وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) في بيان مساء امس الاربعاء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجيرين سائلا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد الشيخ تميم موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وكان تفجيران متتاليان وقعا يوم امس بالقرب من مقبرة قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لمقتله في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي في عام 2020.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس بارتفاع عدد جرحى التفجيرين إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى إلى 84 شخصا نتيجة فحص الجثث والتأكد من تطابق أسماء الضحايا.(النهاية)
م و / م خ
MENAFN04012024000071011013ID1107683825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.