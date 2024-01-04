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الهلال الأحمر الكويتي: مستمرون في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة

1/4/2024 4:48:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس استمرارها في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مقرها بمنطقة الشويخ.
وقال رئيس الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حملة الهلال الأحمر الكويتي ماضية في دعم الأشقاء بغزة والتخفيف من وطأة الأزمة هناك خصوصا مع دخول فصل الشتاء وصعوبة الظروف المناخية وارتفاع أعداد النازحين والمصابين في القطاع جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الساير أن الجمعية تسعى إلى توفير المستلزمات الطبية للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين ولاسيما الأطفال لافتا إلى أن الجمعية بادرت منذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع بتقديم المساعدات عبر توزيع المواد الغذائية والوجبات اليومية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
يذكر أن الكويت من أكثر الدول التي قامت بإدخال مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

س ص / ح ع




MENAFN04012024000071011013ID1107683824

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