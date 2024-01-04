ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 81 شخصا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية اليابانية اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) والمناطق المحيطة بها وسط اليابان يوم الاثنين الماضي بقوة 6ر7 درجة على مقياس (ريختر) إلى 81 قتيلا فيما لا يزال 51 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي اليوم ببذل أقصى الجهود لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح قائلا إن "الوضع في منطقة الزلزال صعب للغاية إلا أنه من منطلق حماية الأرواح ستسخر الحكومة كل جهودها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص".
وأضاف "على الرغم من أن بعض الإمدادات وصلت بالفعل إلى المناطق المنكوبة فإننا سنعمل مع الشركات ذات الصلة لتأمين الطرق في أقرب وقت ممكن كي تتمكن المركبات الكبيرة الأكثر ملاءمة لنقل الإمدادات والوقود من المرور عبرها".
وأوضح كيشيدا أنه ضاعف عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي الذين ستتم تعبئتهم في مناطق الكارثة إلى 4600 فرد.
وفي سياق متصل ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين إلا أن الهزات الأرضية المستمرة تعرقل جهودها مبينة أنه حتى صباح اليوم ضربت 600 هزة ارتدادية تقريبا المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.
وأضافت (إن إتش كي) أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 30 ألف أسرة في (إيشيكاوا) والمناطق المجاورة لها فيما لا يزال حوالي 110 آلاف أسرة بلا مياه حتى اليوم..
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فإن مركز الزلزال الذي وقع يوم رأس السنة بقوة 6ر7 درجة على مقياس (ريختر) كان على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق - شمال شرق مدينة (واجيما) وعلى عمق 16 كيلومترا.(النهاية)
م ك / ف د س
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