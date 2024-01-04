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ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 81 شخصا

1/4/2024 4:48:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية اليابانية اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) والمناطق المحيطة بها وسط اليابان يوم الاثنين الماضي بقوة 6ر7 درجة على مقياس (ريختر) إلى 81 قتيلا فيما لا يزال 51 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي اليوم ببذل أقصى الجهود لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح قائلا إن "الوضع في منطقة الزلزال صعب للغاية إلا أنه من منطلق حماية الأرواح ستسخر الحكومة كل جهودها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص".
وأضاف "على الرغم من أن بعض الإمدادات وصلت بالفعل إلى المناطق المنكوبة فإننا سنعمل مع الشركات ذات الصلة لتأمين الطرق في أقرب وقت ممكن كي تتمكن المركبات الكبيرة الأكثر ملاءمة لنقل الإمدادات والوقود من المرور عبرها".
وأوضح كيشيدا أنه ضاعف عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي الذين ستتم تعبئتهم في مناطق الكارثة إلى 4600 فرد.
وفي سياق متصل ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين إلا أن الهزات الأرضية المستمرة تعرقل جهودها مبينة أنه حتى صباح اليوم ضربت 600 هزة ارتدادية تقريبا المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.
وأضافت (إن إتش كي) أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 30 ألف أسرة في (إيشيكاوا) والمناطق المجاورة لها فيما لا يزال حوالي 110 آلاف أسرة بلا مياه حتى اليوم..
وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فإن مركز الزلزال الذي وقع يوم رأس السنة بقوة 6ر7 درجة على مقياس (ريختر) كان على بعد حوالي 30 كيلومترا شرق - شمال شرق مدينة (واجيما) وعلى عمق 16 كيلومترا.(النهاية)

م ك / ف د س




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