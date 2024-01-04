استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 1 -(كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (طمون) جنوب مدينة (طوباس) في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب اسيد بني عودة (29 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال بالصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي البلدة وتنفيذها عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالها شابا.
وعلى صعيد متصل تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيمي (نور شمس) و(طولكرم) بمدينة (طولكرم) لليوم الثاني على التوالي.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عمليات تفتيش واعتقال في (نور شمس) وحولت المخيم الى ساحة تحقيق ميداني مع المعتقلين ومن بينهم نساء واطفال واستهدفت الاطقم الصحفية".
واضافوا ان "اصوات انفجارات تسمع بين الحين والاخر فيما قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في بعض الشوارع بمخيم (طولكرم)".(النهاية)
ن ق / ع ج ر
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