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وكالة (كونا) تطرح دورات متخصصة بالإعلام (أونلاين) بالشراكة مع منصة (تدرب) للتعليم والتدريب

1/4/2024 4:48:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس طرح دورات تدريبية عن بعد بالشراكة مع منصة (تدرب) المتخصصة بالتعليم والتدريب عن بعد (أونلاين) حول (المقابلة الصحفية) و(المهارات اللغوية الأساسية للإعلاميين) و(فن الإلقاء الإذاعي) بالاستعانة بكوادر (كونا) الوطنية.
وقال رئيس مركز (كونا) للتصوير هاني العوض في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الشراكة مع منصة (تدرب) تأتي ضمن خطوات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تقوم عليها (كونا) على أن تتبعها خطوات في الاتجاه ذاته.
وأوضح العوض أن (كونا) تعتزم تقديم المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج لتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها المهنية في المجال الإعلامي.
وأكد حرص الوكالة على مواكبة التحول الرقمي السريع الذي فرض تحديات وفرصا كبيرة على المؤسسات الإعلامية المختلفة مما دفع بـ(كونا) إلى اتخاذ خطوة توفير دوراتها وبرامجها التدريبية عن بعد لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة والاستفادة من خبرات ومهنية كوادر (كونا) الوطنية.
وأعرب عن الأمل في أن تصل خطوات (كونا) الرقمية في المستقبل القريب إلى إنشاء منصة تدريب إلكترونية خاصة بالوكالة تقدم برامج تدريبية متكاملة وتغطي قطاعات الإعلام كافة في إطار الحرص على تطوير المهارات الصحفية للشباب علاوة على تعزيز دور مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية من خلال نوعية البرامج وتطوير آلية التسجيل والعمل في المركز بإتاحة خيار التسجيل عبر منصة (سهل) للدورات المختلفة.
من جانبه قال الشريك المؤسس لمنصة (تدريب) زيد اللهيب في تصريح مماثل إن المنصة تعتبر أكبر مكتبة دورات تدريبية (أونلاين) في الوطن العربي وتضم أكثر من 850 مدربا وخبيرا في مجالات علمية ومهنية مختلفة.
وأعرب اللهيب عن اعتزاز المنصة بالشراكة مع (كونا) "التي تتصدر المؤسسات الإعلامية في مجال التحول الرقمي ولها تجارب واعدة وخطوات رائدة في هذا المجال" مبينا أن مشاركة مدربي (كونا) عبر دورات المنصة ستكون إضافة ذات قيمة ومن شأنها المساهمة في انتقال الخبرات والمعرفة بطريقة أسهل للمستفيدين والراغبين باكتساب مهارات إعلامية.
وأضاف أن التعاون في مجال الدورات وبرامج التدريب عبر المنصات الإلكترونية سينعكس إيجابا على المتدربين ويلبي رغبات شريحة واسعة تتطلع إلى المعرفة عبر نوافذ سهلة علاوة على المساهمة في سهولة انخراط المتدربين في سوق العمل مبينا أن عدد المشتركين في دورات منصة (تدرب) ككل تجاوز المليونين من داخل الكويت وخارجها.
وأشار إلى أن الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية لوكالة (كونا) المذكورة آنفا يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة (تدرب). (النهاية)

ع م ا / ت م




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