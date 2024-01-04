وكالة (كونا) تطرح دورات متخصصة بالإعلام (أونلاين) بالشراكة مع منصة (تدرب) للتعليم والتدريب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس طرح دورات تدريبية عن بعد بالشراكة مع منصة (تدرب) المتخصصة بالتعليم والتدريب عن بعد (أونلاين) حول (المقابلة الصحفية) و(المهارات اللغوية الأساسية للإعلاميين) و(فن الإلقاء الإذاعي) بالاستعانة بكوادر (كونا) الوطنية.
وقال رئيس مركز (كونا) للتصوير هاني العوض في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الشراكة مع منصة (تدرب) تأتي ضمن خطوات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تقوم عليها (كونا) على أن تتبعها خطوات في الاتجاه ذاته.
وأوضح العوض أن (كونا) تعتزم تقديم المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج لتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها المهنية في المجال الإعلامي.
وأكد حرص الوكالة على مواكبة التحول الرقمي السريع الذي فرض تحديات وفرصا كبيرة على المؤسسات الإعلامية المختلفة مما دفع بـ(كونا) إلى اتخاذ خطوة توفير دوراتها وبرامجها التدريبية عن بعد لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة والاستفادة من خبرات ومهنية كوادر (كونا) الوطنية.
وأعرب عن الأمل في أن تصل خطوات (كونا) الرقمية في المستقبل القريب إلى إنشاء منصة تدريب إلكترونية خاصة بالوكالة تقدم برامج تدريبية متكاملة وتغطي قطاعات الإعلام كافة في إطار الحرص على تطوير المهارات الصحفية للشباب علاوة على تعزيز دور مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية من خلال نوعية البرامج وتطوير آلية التسجيل والعمل في المركز بإتاحة خيار التسجيل عبر منصة (سهل) للدورات المختلفة.
من جانبه قال الشريك المؤسس لمنصة (تدريب) زيد اللهيب في تصريح مماثل إن المنصة تعتبر أكبر مكتبة دورات تدريبية (أونلاين) في الوطن العربي وتضم أكثر من 850 مدربا وخبيرا في مجالات علمية ومهنية مختلفة.
وأعرب اللهيب عن اعتزاز المنصة بالشراكة مع (كونا) "التي تتصدر المؤسسات الإعلامية في مجال التحول الرقمي ولها تجارب واعدة وخطوات رائدة في هذا المجال" مبينا أن مشاركة مدربي (كونا) عبر دورات المنصة ستكون إضافة ذات قيمة ومن شأنها المساهمة في انتقال الخبرات والمعرفة بطريقة أسهل للمستفيدين والراغبين باكتساب مهارات إعلامية.
وأضاف أن التعاون في مجال الدورات وبرامج التدريب عبر المنصات الإلكترونية سينعكس إيجابا على المتدربين ويلبي رغبات شريحة واسعة تتطلع إلى المعرفة عبر نوافذ سهلة علاوة على المساهمة في سهولة انخراط المتدربين في سوق العمل مبينا أن عدد المشتركين في دورات منصة (تدرب) ككل تجاوز المليونين من داخل الكويت وخارجها.
وأشار إلى أن الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية لوكالة (كونا) المذكورة آنفا يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة (تدرب). (النهاية)
ع م ا / ت م
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