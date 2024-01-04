(التعاون الاسلامي) تدين تفجيري مدينة (كرمان) جنوب إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 1 (كونا) -- دان الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الخميس التفجيرين الارهابيين بمدينة (كرمان) جنوب إيران اللذين استهدفا المدنيين وأديا الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأعربت الامانة العامة للمنظمة في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الايراني ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وجددت الامانة وقوفها وتضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في "هذا الحدث المؤلم".
وكان تفجيران متتاليان وقعا يوم أمس بالقرب من مقبرة قيادي سابق بالحرس الثوري الإيراني والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لمقتله في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي عام 2020.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بارتفاع عدد جرحى التفجيرين إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى إلى 84 شخصا نتيجة فحص الجثث والتأكد من تطابق أسماء الضحايا. (النهاية)
ف ن / م ن ف
MENAFN04012024000071011013ID1107683820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.