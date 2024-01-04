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(التعاون الاسلامي) تدين تفجيري مدينة (كرمان) جنوب إيران

1/4/2024 4:48:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 1 (كونا) -- دان الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الخميس التفجيرين الارهابيين بمدينة (كرمان) جنوب إيران اللذين استهدفا المدنيين وأديا الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأعربت الامانة العامة للمنظمة في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الايراني ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وجددت الامانة وقوفها وتضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في "هذا الحدث المؤلم".
وكان تفجيران متتاليان وقعا يوم أمس بالقرب من مقبرة قيادي سابق بالحرس الثوري الإيراني والذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لمقتله في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي عام 2020.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بارتفاع عدد جرحى التفجيرين إلى 284 شخصا فيما تراجع عدد القتلى إلى 84 شخصا نتيجة فحص الجثث والتأكد من تطابق أسماء الضحايا. (النهاية)

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