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وزارة الصحة: بدء تسلم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان

1/4/2024 4:48:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس بدء تسلم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان من الجهة المنفذة ويتكون من تسعة مبان.
وقال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن تسلم المباني سيكون على مراحل مختلفة وفق جدول زمني معد لذلك.
وأوضح السند أن مباني المشروع ستضم مبنى الأمومة والطفولة ويحتوي على 637 سريرا ومبنى الجراحة العامة والتخصصية ومبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي ومبنى مواقف السيارات لمراجعي مبنى العلاج الطبيعي إلى جانب مبنى إدارة المنطقة الصحية وأدوار مواقف للسيارات تابعة له.
وأضاف أن المشروع سيشمل كذلك مبنى معدا للتخزين الاستراتيجي للأدوية بمساحة نحو 12 ألف متر مربع ومبنى الشؤون الهندسية ومولدات الطاقة ومبنى الغازات الطبية ومبنى آخر منفصلا متعدد الأدوار لمواقف السيارات.
وذكر أن بداية تسلم المشروع كانت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي وستستمر عملية تسليم بقية المباني والأدوار والمرافق تباعا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وبين أن هذا الصرح الطبي يعتبر إضافة نوعية للخدمات الصحية الحكومية في البلاد وسيساهم باستكمال جهود النهوض والارتقاء بجودة وتنوع الخدمات الصحية وتحديدا لقاطني المناطق التي يخدمها مستشفى العدان. (النهاية)

ط م س / ت م




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