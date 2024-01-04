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الصحة: تسجيل رقم قياسي محليا بـ140 حالة زراعة كلى بنسبة نجاح 97 بالمئة خلال العام 2023

1/4/2024 4:48:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل برنامج زراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء رقما قياسيا على مستوى دولة الكويت بإجراء 140 حالة زراعة كلى خلال العام 2023.
وقال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن من بين تلك الحالات عمليات جديدة تتم للمرة الأولى في دولة الكويت من أبرزها حالة زراعة بنكرياس مع الكلى.
وأضاف السند أن المركز قام أيضا بزراعة بنكرياس بعد زراعة الكلى وحالة زراعة كلى مع ترميم للمسالك البولية وتكوين مثانة جديدة من الأمعاء وزراعة الحالب فيها إلى جانب خمس حالات استئصال للكلى وزراعة كلى جديدة في الوقت ذاته.
وأكد أن جميع الحالات السابقة كللت بالنجاح وبنسبة نجاح تجاوزت 97 في المئة معربا عن الشكر للفرق العاملة في مركز حامد العيسى ولكل من ساهم في هذه النجاحات مثمنا أيضا دور وجهود الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء. (النهاية)

ط م س / ت م




MENAFN04012024000071011013ID1107683818

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