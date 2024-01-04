الصحة: تسجيل رقم قياسي محليا بـ140 حالة زراعة كلى بنسبة نجاح 97 بالمئة خلال العام 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل برنامج زراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء رقما قياسيا على مستوى دولة الكويت بإجراء 140 حالة زراعة كلى خلال العام 2023.
وقال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن من بين تلك الحالات عمليات جديدة تتم للمرة الأولى في دولة الكويت من أبرزها حالة زراعة بنكرياس مع الكلى.
وأضاف السند أن المركز قام أيضا بزراعة بنكرياس بعد زراعة الكلى وحالة زراعة كلى مع ترميم للمسالك البولية وتكوين مثانة جديدة من الأمعاء وزراعة الحالب فيها إلى جانب خمس حالات استئصال للكلى وزراعة كلى جديدة في الوقت ذاته.
وأكد أن جميع الحالات السابقة كللت بالنجاح وبنسبة نجاح تجاوزت 97 في المئة معربا عن الشكر للفرق العاملة في مركز حامد العيسى ولكل من ساهم في هذه النجاحات مثمنا أيضا دور وجهود الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء. (النهاية)
ط م س / ت م
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