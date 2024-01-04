شهيد واصابتان بطوباس وطولكرم واعتقال 28 فلسطينيا بينهم صحفي بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 كانون الثاني(بترا)- استشهد فلسطيني، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالصدر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، كما اصيب فلسطينيان بسبب إعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب المبرح في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 28 مدنيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم مصور صحفي بوكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، إن الشاب جواد مطر بني عودة (29 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال الحي بالصدر ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، عندما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس فجرا، بعدة آليات من المدخل الشرقي وانتشرت في عدة أحياء ونشرت القناصة ومن ثم اقتحمت الآليات ذاتها بلدة طمون.

الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتحامها لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى وقوع إصابتين وقصف منزل وتدمير الشوارع والبنى التحتية وممتلكات المواطنين ومنازلهم والمنشآت العامة والخاصة وتخريبها.

وأوضح الهلال الأحمر، بأن إصابتين وصلتا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بعد اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب المبرح.

وهدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد غيث شحادة في حارة الجورة بالمخيم الذي استُشهد في السابع عشر من كانون الأول الماضي، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم المحاصر من كل جهاته ومداخله، في الوقت الذي يداهم فيه جنود الاحتلال منازل المواطنين ويحتجز سكانها ويُخضعهم للاستجواب ويعتدي عليهم بالضرب المبرح بمن فيهم كبار السن ويعتقل العديد منهم ويحول بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.

وفي السياق، أعاقت قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واعترضت سيرها وأوقفت إحداها عند دوار اليونس "دوار شويكة" شمال المدينة وقامت بتفتيشها.

هذا، واعتقل الاحتلال مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" وفا عواد، بمداهمة منزله على أطراف مخيم طولكرم.

وقال الإعلام الرسمي الفلسطيني، إن اعتقال الصحفي عواد يأتي في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيلي الإعلام الفلسطيني بشكل عام والرسمي بشكل خاص، بهدف تغييب الحقيقة وإرهاب الصحفيين، خاصة في ظل العدوان الشامل الذي يشنه على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

بدورها، أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 28 من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظات جنين، وطولكرم ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وطوباس خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والبعث بمحتوياتها، كما تم اعتقال قطانيها وإخضاعهم للتحقيقات بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

04/01/2024 12:34:07