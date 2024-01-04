إطلاق منصة لتسجيل الشركات الإقليمية والدولية المعنية بتوريد الخدمات الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني(بترا)- أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منصة لتسجيل الشركات الإقليمية والدولية غير المقيمة والتي ليس لها فروع في الأردن، من الذين يعملون بالتجارة الإلكترونية ويقدمون الخدمات الإلكترونية للمقيمين على الأراضي الأردنية، على اعتبار أنها خدمة مستوردة للمقيمين في الأردن في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.
ودعت الدائرة في بيان اليوم الخميس، الشركات الإقليمية والدولية التي تورد الخدمات الإلكترونية للأردن والتي ليس لديها فروع في المملكة، إلى التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات عبر هذه المنصة، حيث أن قيامهم بالتسجيل سيسهل عليهم تقديم هذه الخدمات وفق أحكام التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، وبما ينعكس بصورة إيجابية على متلقي الخدمات المقيمين في المملكة وسرعة إبراء ذمتهم المالية والتزامهم الطوعي بالضريبة.
كما ودعت الدائرة الشركات الإقليمية والدولية من غير المقيمة، للدخول إلى الرابط
، للتسجيل في المنصة التي تمكنهم من تقديم الإقرارات الضريبية ودفع ضريبة المبيعات المستحقة على مبيعاتهم للخدمات الإلكترونية الموردة للأردن إلكترونياً على رقم الحساب الدولي للبنك المركزي الأردني للخزينة العامة للدولة، وفق النماذج المبرمجة على المنصة لهذه الغاية، كما وتتيح لهم المنصة الاطلاع على كل ما يحتاجون لمعرفته عن التشريعات الضريبية الأردنية النافذة.
--(بترا)
ر ش/أ م / س س
04/01/2024 12:31:54
MENAFN04012024000117011021ID1107683816
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