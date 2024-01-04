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إطلاق منصة لتسجيل الشركات الإقليمية والدولية المعنية بتوريد الخدمات الإلكترونية

1/4/2024 4:48:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني(بترا)- أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منصة لتسجيل الشركات الإقليمية والدولية غير المقيمة والتي ليس لها فروع في الأردن، من الذين يعملون بالتجارة الإلكترونية ويقدمون الخدمات الإلكترونية للمقيمين على الأراضي الأردنية، على اعتبار أنها خدمة مستوردة للمقيمين في الأردن في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.
ودعت الدائرة في بيان اليوم الخميس، الشركات الإقليمية والدولية التي تورد الخدمات الإلكترونية للأردن والتي ليس لديها فروع في المملكة، إلى التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات عبر هذه المنصة، حيث أن قيامهم بالتسجيل سيسهل عليهم تقديم هذه الخدمات وفق أحكام التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، وبما ينعكس بصورة إيجابية على متلقي الخدمات المقيمين في المملكة وسرعة إبراء ذمتهم المالية والتزامهم الطوعي بالضريبة.
كما ودعت الدائرة الشركات الإقليمية والدولية من غير المقيمة، للدخول إلى الرابط

، للتسجيل في المنصة التي تمكنهم من تقديم الإقرارات الضريبية ودفع ضريبة المبيعات المستحقة على مبيعاتهم للخدمات الإلكترونية الموردة للأردن إلكترونياً على رقم الحساب الدولي للبنك المركزي الأردني للخزينة العامة للدولة، وفق النماذج المبرمجة على المنصة لهذه الغاية، كما وتتيح لهم المنصة الاطلاع على كل ما يحتاجون لمعرفته عن التشريعات الضريبية الأردنية النافذة.
--(بترا)
ر ش/أ م / س س
04/01/2024 12:31:54

MENAFN04012024000117011021ID1107683816

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