اتفاقية علاجية بين الضمان والخدمات الطبية الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)-وقعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الخميس، اتفاقية علاجية بهدف تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، وعن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات.

وقال الطراونة، إن هذه الاتفاقية تأتي تبعاً لسلسلة اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص ومستشفى الملك المؤسس ومستشفى الجامعة الأردنية راعت فيها المؤسسة التوزيع الجغرافي لتغطية جميع محافظات المملكة لتقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم ما يضفي على خدمات المؤسسة القائمة المزيد من التطور والحداثة.

وأضاف أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وتضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة للمؤمن عليهم ضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة، مؤكداً أنها تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية التي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة.

وأشاد الطراونة بالخدمات الطبية الملكية التي تشكل صرحاً طبياً ومنارة علمية يفتخر بها كل أبناء الوطن والسمعة الطيبة التي تتمتع بها تشكل مفخرة بالأردن والمنطقة، ولها حجمها ومكانتها ليس على مستوى الأردن والوطن العربي فحسب، وإنما على مستوى العالم، وتحتل المركز الثالث عشر على المستوى العالمي من حيث التخصصات وحجم الخدمات.

كما أكد أنها من الرواد في تقديم التأمين الصحي وشموليته وتجربتها ثرية بهذا المجال حيث أن التأمين الصحي العسكري موجود في كل بيت وأسرة في مجتمعنا الأردني.

وأشار الى أن علاقة مؤسسة الضمان مع الخدمات الطبية الملكية علاقة تاريخية نفخر بشراكتنا معهم فهم يمتازوا بالريادة في تقديم الخدمات الصحية ونحن نمتاز بالريادة في تأصيل مجالات الحماية الاجتماعية للقوى العاملة بالمملكة، خصوصاً أن الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الفنية العالية فيها تساعدنا في توفير العلاج المناسب للحالات المعقدة والبليغة بالإصابات.

وأوضح أن ما يهمنا هو تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم لما سيكون له من الأثر الكبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد على التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.

من جهته، عبر مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن شكره لمؤسسة الضمان لثقتها بالتعاقد والشراكة مع الخدمات الطبية، مبيناً أن الخدمات الطبية غرسة هاشمية كان واجبها في بداية تأسيسها تقديم الرعاية الصحية للعاملين بالأجهزة العسكرية وأفراد عائلاتهم، واتسعت خدماتها الآن لتشمل كل أبناء الوطن.

وأضاف زريقات أن رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية تتمحور حول الحفاظ على المستوى الريادي والمتقدم ضمن أفضل المعايير الدولية وسياسات الجودة، في ظل المهنية العالية والكادر الطبي المؤهل والمدرب والمتميز وشمولية التخصصات الطبية، مشيراً أن الخدمات الطبية الملكية تهدف إلى الارتقاء بهذه الخدمات لمواكبة التطور الطبي المتسارع في العالم، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمراجعين.

وتضمنت الاتفاقية أن المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيقدم لهم إجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وجميع الأجور المرتبطة بالإصابة.

--(بترا)

ع ف/ أ أ / س س

04/01/2024 11:58:34