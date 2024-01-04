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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

1/4/2024 4:47:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فيه.
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المصلين من الدخول إليه وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين .
-- (بترا )
م . ف/أ م / س س
04/01/2024 11:50:49

MENAFN04012024000117011021ID1107683814

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