Thursday, 04 January 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200

1/4/2024 4:47:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2290 شخصا منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي .
وأشار الجيش عبر موقعه الرسمي، إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي إلى 991.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/01/2024 11:48:56

MENAFN04012024000117011021ID1107683813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث