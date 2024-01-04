الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200
التاريخ
1/4/2024 4:47:57 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2290 شخصا منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي .
وأشار الجيش عبر موقعه الرسمي، إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي إلى 991.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/01/2024 11:48:56
MENAFN04012024000117011021ID1107683813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.