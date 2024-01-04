الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2200

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2290 شخصا منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي .

وأشار الجيش عبر موقعه الرسمي، إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي إلى 991.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

04/01/2024 11:48:56