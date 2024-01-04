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144 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة اربد الشهر الماضي

1/4/2024 4:47:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 4 كانون الثاني (بترا)- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر كانون الأول لعام 2023، 144 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لنفس الشهر من عام 2022 والتي بلغت حوالي147 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت1.7بالمئة.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، فإن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحجم الأكبر من صادرات المحافظة بقيمة 139 مليون دولار، تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 5.5 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.
وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بتصدير ما قيمته 138 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 3 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصدرات قيمتها 2.8 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجمييل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.
من جهته أشار رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إلى أن صادرات المحافظة إلى الولايات المتحدة شكلت حوالي 78 بالمئة من الصادرات الكلية للمحافظة، تلاها الاتحاد الأوروربي ثم الدول العربية، مبينا أنه تم تصدير ما قيمته 5 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية، فيما توزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.
ولفت أبو حسان، إلى أن صادرات المحافظة بدأت تسير بمنحى تصاعدي وتميل نحو التعافي، إذ تشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الصادرات شهرا بعد شهر، ونسب انخفاض الصادرات تسجل انخفاضا ملموسا وتدريجيا.
--(بترا)
م.ق/أ م /س س
04/01/2024 11:01:35

MENAFN04012024000117011021ID1107683812

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