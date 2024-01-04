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تشكيل لجنة مؤقتة لاتحاد كرة السلة

1/4/2024 4:47:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4كانون الثاني (بترا)- قررت اللجنة الأولمبية، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان.
وتضم اللجنة المؤقتة الجديدة كل من محمد عليان رئيسا، والأعضاء نبيل أبو عطا، أحمد تيجاني، الآنسة دينا هلسة، بديع يعيش، إياد الزوايدة، نديم كيالي، زين ملحس، فارس حجازي.
وترأس عليان، اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة في الفترة الماضية، حيث حقق إنجازات كثيرة، أبرزها الوصول بالمنتخب الوطني إلى كأس العالم والحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت أخيرا.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
04/01/2024 10:57:01

MENAFN04012024000117011021ID1107683811

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