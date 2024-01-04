تشكيل لجنة مؤقتة لاتحاد كرة السلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4كانون الثاني (بترا)- قررت اللجنة الأولمبية، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان.
وتضم اللجنة المؤقتة الجديدة كل من محمد عليان رئيسا، والأعضاء نبيل أبو عطا، أحمد تيجاني، الآنسة دينا هلسة، بديع يعيش، إياد الزوايدة، نديم كيالي، زين ملحس، فارس حجازي.
وترأس عليان، اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة في الفترة الماضية، حيث حقق إنجازات كثيرة، أبرزها الوصول بالمنتخب الوطني إلى كأس العالم والحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت أخيرا.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
04/01/2024 10:57:01
MENAFN04012024000117011021ID1107683811
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