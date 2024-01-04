المنتخب الوطني يلتقي نظيره القطري غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره القطري مساء يوم غد الجمعة، في المباراة الودية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه المباراة، في إطار تحضيرات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في منافسات كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة اعتبارا من يوم 12 الشهر الحالي.

ويسعى المدير الفني للمنتخب المغربي الحسين عموتة، للاستفادة من مباراة قطر للوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل أن يخوض يوم 9 الشهر الحالي مباراة ودية أخيرة أمام منتخب اليابان، ومن ثم اقتحام المشاركة الرسمية في كأس آسيا اعتبارا من يوم 15 الحالي، بلقاء منتخب ماليزيا ثم كوريا الجنوبية والبحرين.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

04/01/2024 10:36:32