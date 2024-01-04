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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 78 قتيلا وتواصل جهود الإنقاذ

1/4/2024 4:47:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان الاثنين الماضي، إلى 78 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة اليوم الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قالت السلطات في مقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان، "نأمل في إنقاذ أكبر عدد ممكن"، بينما لا تزال احتمالات البقاء على قيد الحياة قائمة خلال فترة تمتد لثلاثة أيام وتنتهي بعد ظهر اليوم.
ويعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة من الزلزال.
ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي، بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل المدينة من أجل إزالة آثار الكارثة.
وتتزايد المخاوف من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال.
وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم أمس الأربعاء، فيما انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
04/01/2024 09:19:52

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